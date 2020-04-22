22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Berke Özer'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Berke Özer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

'nin yaz sezonunda ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı , corona virüsü salgını sebebiyle 'ye döndü. Genç file bekçisi, "Devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı" derken Başkan 'a da teşekkür etti.

'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı, sağlık kontrolünden ardından ve 'deki yurtlarda karantinaya alındı. Kafilede yer alan Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen kaleci , gözetim altında tutulduğu Gümüşhane'de kaldığı yurtta, çektiği videoyla bu imkanı kendilerine sağlayan Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Berke Özer'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve 'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'da yaşayan toplam 328 Türk vatandaşının tahliyesi de başladı. Belçika'nın Bürüksel şehrinden hareket eden Boeing 777 tipi uçak, dün saat 21.20'de 'na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kontrollerden geçirilip otobüslere binen 328 kişiden 82'si Trabzon'daki yurtlara yerleştirilirken, 245'si ise 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı yurtlar için Gümüşhane'ye götürüldü.

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GENÇ KALECİ BERKE'DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan 'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer de Gümüşhane'ye gönderilen kafile içerisinde yer aldı. Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na yerleşti. 14 günlük karantina süreci başlayan Berke Özer, gözetim altında kaldığı yurttaki odasından video paylaşıp, kendisine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür etti. Türkiye'ye gelmeleri için devletin tüm imkanları sağladığını kaydeden Özer, "Herkese merhaba, dün itibarıyla yurdumuza giriş yaptık. Güzel bir yolculuk oldu. Zaten uzun zamandır Türkiye'ye dönmek istiyorduk. Böyle bir süreç olunca devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı. En iyi şekilde, en iyi yolculukla ülkemize döndük. Şimdi Gümüşhane'deyiz. 14 günlük bir karantina sürecimiz olacak. Burada çok güzel bir yurda geldik. Burada sağlık ve tüm çalışanların ilgisi çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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