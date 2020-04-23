Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Mesut Özil için bir kez daha harekete geçtiği iddia edilmişti. Sezonun sona ermesiyle birlikte Arsenal'den ayrılması beklenen yıldız futbolcuya MLS ekiplerinden DC United'ın talip olduğu ve Mesut'un kariyerine ABD'de devam etme olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer gözdesi için ABD Ligi ekiplerinden DC United'ın devreye girdiği öğrenildi.



Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Özil, önümüzdeki sezon itibariyle futbol hayatına ABD'de devam etme ihtimali yüksek görünüyor.



Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'i ABD ekiplerinden DC United kadrosuna katmak istiyor. 2018 yılında Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan ve haftada 350 bin Pound kazanarak, takımın en çok kazananı konumunda olan Özil için beklemeye başlayan DC United, oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.



Mesut Özil'in danışmanlığını yapan Erkut Söğüt, Ada basınına yaptığı açıklamada oyuncunun şu anda Arsenal'da kalacağını açıklarken, "Şu anda bunun hakkında konuşmuyoruz bile, çünkü hala 1 yıllık sözleşmesi var. O zamana kadar kesinlikle Arsenal'da kalacak. Sözleşmesinin sonuna kadar kalacak. Ayrılma şansı yok. Sözleşme bitince kendisi 32 yaşında olacak. En az 3 yıl daha üst düzey futbol oynayabilir" açıklamasını yaptı.

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