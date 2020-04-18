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FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'ya flaş sözler! "Türkiye'ye para için gitti"

Luiz Gustavo'ya flaş sözler! Türkiye'ye para için gitti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

'nin yaz döneminde Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı için flaş sözler... Eski Fransız Milli yıldız ve şu anda yorumculuk yapan , Brezilyalı yıldız için "'ye para için gitti, Türkiye Ligi'nde yürüyor" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

Sezonun sona ermesinin ardından Lig 1 ekibi Olimpik 'un, Fenerbahçeli 'ya teklifinde bulunacağı iddia edilmişti.

Çıkan bu iddia Fransa'da da karşılık bulurken, eski milli futbolcu Jerome Rothen, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lyon'un Gustavo temasını değerlendiren Rothen, Lig 1 ekibini sert bir dille eleştirirken, Gustavo'nun performansının Fransız Ligi için yetersiz olabileceğini savundu. Rothen'in konu ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde;

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"Bu transfer yanlış bir fikir! Marsilya'da ilk yıl dikkatleri üzerine çekti. Üst seviyeye çıkması herkesi şaşırttı. İkinci yılında Garcia (teknik direktör) ile nasıl anlaştığını biliyoruz. Yorgun görünüyordu. O kadar iyi ki (!) 'ye giderek finansal bir anlaşma yaptı. 'ye ekonomik nedenlerle gitmeye karar verdiğinizde, hırsları ve yüksek hedefleri olan Lyon gibi bir kulübe nasıl gelebilirsiniz? Türkiye Ligi'ne bakıyorum ve yürüyerek oynadığını söyleyebilirim. Ama, Lyon gibi bir kulübe hiç hazır değil!"

Luzi Gustavo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 müsabakada rol alırken 2 gol 1 asist üretti ve 2393 dakika sahada kaldı.

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