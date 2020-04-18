18 Nisan 2020, Cumartesi

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Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunda birçok değişiklik yapması beklenen sarı-lacivertlilerin bir dönem Galatasaray forması da giyen oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 11:54
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Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Süper Lig dahil birçok Avrupa liglerinden kulüpler kadro güçlendirme çalışmalarına hız verdi.

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Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı

Verilen bu ara sonrası temaslarını sıklaştıran kulüpler için, birçok transfer iddiası ortaya atılırken bu sezon beklentilerin altına kalan Fenerbahçe de o kulüplerden biri...

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Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı

Bu sezon yaşadığı beklenmeyen puan kayıplarının yanı sıra ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

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Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı

MALİ ÇIKMAZ!

Mali açıdan da oldukça zor bir dönem yaşayan sarı-lacivertlilerin transfer politikasını minimum maliyet ve maksimum verim üzerine kurmuş durumda.

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Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı

Takımdaki geleceği sorgulanan isimlerden olan Altay Bayındır'ın zaman zaman gösterdiği performans eleştirilirken, genç file bekçisi için transfer haberleri gündeme geliyor.

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