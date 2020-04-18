18 Nisan 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı!

Obradovic'in yeni imajı şaşırttı!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

Corona virüsü nedeniyle karantinada bulunan Başantrenörü Zejlko Obradovic, ülkesinde katıldığı programda yeni imajıyla şaşırttı.

Beko Başantrenörü , "Helsinki" karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı.

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi 'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
NBA'den flaş corona virüsü kararı NBA'den flaş corona virüsü kararı
Larkin'den itiraf! Türkçe isim olarak... Larkin'den itiraf! Türkçe isim olarak...
Resmi açıklama geldi! Euroleague iptal edilebilir Resmi açıklama geldi! "Euroleague iptal edilebilir"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör