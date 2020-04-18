18 Nisan 2020, Cumartesi

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Merih Demiral ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'den ayrılık sebebi...

Bir dönem Fenerbahçe altyapısında forma giyen ve sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor ve Sassuolo formalarını terleten ardından sezon başında İtalya Serie A devlerinden Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın eski altyapı antrenörü Semih Özü, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrılmadığın söylerken, Merih'in ayrılık sebebini de açıkladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 13:11
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Merih Demiral ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'den ayrılık sebebi...

Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen Merih Demiral, sarı-lacivertli takımda göze girememişti ve 2016 yılında Portekiz'in AC Alcanenense takımına bedelsiz olarak gitmişti.

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Merih Demiral ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'den ayrılık sebebi...

Performansını her geçen gün arttıran Merih, üst üste transferler yaptı ve son olarak dünya devi Juventus'un yolunu tuttu. Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımdan forma şansı bulamadığı için ayrıldığı konuşuluyordu.


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Merih Demiral ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'den ayrılık sebebi...

Sarı-lacivertli takımın eski altyapı antrenörü Semih Özü, Ajansspor'a konuşurken, Merih'in Fenerbahçe'den kovulduğunu ve büyük bir yemin ettiğini açıkladı. İşte o açıklamalar...

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Merih Demiral ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'den ayrılık sebebi...

FENERBAHÇE'DEN NASIL KOPTU?
"Merih Demiral, Karamürselden ben getirdim. Karamürselden Merih Demiral'ı bedavaya aldım. Fenerbahçe'ye geldiğinde fiziki sıkıntılar yaşadı. Kamburumsu görüntüsü vardı. Kambur gibi koşuyordu. Performans hocaları Merih Demiral'ın vücut şeklini çalışarak düzelttirdi. Merih Demiral çok iyi performans gösterdi.

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Merih Demiral ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'den ayrılık sebebi...

O dönem Şenol Çorlu, U21'e geçti. altyapı sorumluluğuna başka bir antrenör geldi. A takıma oyuncular U21'den gider. U21'e gelen hoca ile Şenol hoca arasında biraz rekabet oldu.

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