18 Nisan 2020, Cumartesi
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Merih Demiral ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'den ayrılık sebebi...
Bir dönem Fenerbahçe altyapısında forma giyen ve sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor ve Sassuolo formalarını terleten ardından sezon başında İtalya Serie A devlerinden Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın eski altyapı antrenörü Semih Özü, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrılmadığın söylerken, Merih'in ayrılık sebebini de açıkladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
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