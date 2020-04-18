Fenerbahçeli Deniz Türüç isyan etti! "Asıl mevkim..."
Fenerbahçe'de sezon boyunca farklı mevkiilerde oynayan Deniz Türüç, kendisi hakkında yapılan eleştirilere ilk kez cevap verdi. Milli oyuncu, "Asıl mevkiim on numara" dedi. İşte Deniz Türüç'ün o sözleri...
Sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.
"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.
"GERÇEK MEVKİM ON NUMARA"
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.
"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.
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