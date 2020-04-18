18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Deniz Türüç isyan etti! "Asıl mevkim..."

Deniz Türüç isyan etti! Asıl mevkim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Fenerbahçe'de sezon boyunca farklı mevkiilerde oynayan Deniz Türüç, kendisi hakkında yapılan eleştirilere ilk kez cevap verdi. Milli oyuncu, "Asıl mevkiim on numara" dedi. İşte Deniz Türüç'ün o sözleri...

Sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.

"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.

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"GERÇEK MEVKİM ON NUMARA"

Gazetesi'nde yer alan habere göre, sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.

"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.

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