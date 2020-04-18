18 Nisan 2020, Cumartesi

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Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...

Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda yeni kontrat önerdiği ancak sözleşmeyi kabul etmediği için kadro dışı bıraktığı genç futbolcu Mustafa Kapı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan 17 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz günlerde birkaç İspanyol takımının oyuncusuna talip olduğunu açıklasa da genç orta sahaya Türkiye'de bir takımın daha talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 09:43
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Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden yapılan antrenmanlarla sürdüren Galatasaray'da Mustafa Kapı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz aylarda 17 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermiş ancak Kapı'nın teklifi reddetmesi sonrası oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

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Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...

Bu karar sonrası Fenerbahçe'nin Mustafa Kapı ile ilgilendiği ve genç yıldızın gelecek sezon sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

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Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...

Mustafa Kapı'nın menajeri Necdet Ergezen ise geçtiğimiz günlerde oyuncusuyla ilgili transfer gelişmelerini paylaşmış ve "Genel olarak İspanya'ya uygun bir futbolcu. Şu anda serbest İspanyol kulüpleri onu geleceği yatırım olarak görüyorlar. Atletico ve Valencia adına arayanlar oldu. Corona virüsü krizi çıkmasaydı, Atletico Madrid pozitifti. Valencia, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad, Mustafa Kapı ile ilgileniyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...

17 yaşındaki orta sahanın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olurken, bir Süper Lig ekibinin daha Mustafa Kapı'yı transfer etmek için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

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