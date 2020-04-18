18 Nisan 2020, Cumartesi
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Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...
Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda yeni kontrat önerdiği ancak sözleşmeyi kabul etmediği için kadro dışı bıraktığı genç futbolcu Mustafa Kapı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan 17 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz günlerde birkaç İspanyol takımının oyuncusuna talip olduğunu açıklasa da genç orta sahaya Türkiye'de bir takımın daha talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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