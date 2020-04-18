Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...

Mustafa Kapı'nın menajeri Necdet Ergezen ise geçtiğimiz günlerde oyuncusuyla ilgili transfer gelişmelerini paylaşmış ve "Genel olarak İspanya'ya uygun bir futbolcu. Şu anda serbest İspanyol kulüpleri onu geleceği yatırım olarak görüyorlar. Atletico ve Valencia adına arayanlar oldu. Corona virüsü krizi çıkmasaydı, Atletico Madrid pozitifti. Valencia, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad, Mustafa Kapı ile ilgileniyor" ifadelerini kullanmıştı.