18 Nisan 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 39 yaşındaki yıldız oyuncuya sarı-lacivertli yönetim, sportif direktörlük vermek istiyor. Bu kapsamda yıldız orta sahanın Avrupa'daki tecrübeleri ve portföyü tek telefonla oyuncu getirebilecek kapasitede. İşte Emre'nin tanıdığı o isimler...
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