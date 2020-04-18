18 Nisan 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 39 yaşındaki yıldız oyuncuya sarı-lacivertli yönetim, sportif direktörlük vermek istiyor. Bu kapsamda yıldız orta sahanın Avrupa'daki tecrübeleri ve portföyü tek telefonla oyuncu getirebilecek kapasitede. İşte Emre'nin tanıdığı o isimler...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 09:51
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter

Fenerbahçe'nin yeni sezonda sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu özgeçmişi ile dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter


Bu görev için Fenerbahçe Kulübü'nde yakın zamanda Terraneo ve Comolli görevlendirilse de başarı sağlanamamıştı.


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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter

Emre Belözoğlu da uluslararası bağlantılarının yanı sıra Türkiye ve Fenerbahçe gerçeklerini bilmesiyle büyük avantaja sahip.
Şu an takım kaptanı olan Belözoğlu'nun en önemli eksiği ise bu görevi daha önce yapmamış olması.


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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter

Ancak 40 yaşındaki yıldız; İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca konuşuyor ve bu da iletişim konusunda artı not katıyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter

Dünyanın en önemli üç liginde forma giyen tecrübeli isim, İtalya'da 4 sene, İngiltere'de 3 sene, İspanya'da da 6 ay kaldı.


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