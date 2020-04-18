Fenerbahçe Serkan Acar'ı unutmadı

Fenerbahçe, efsane futbolcularından Serkan Acar'ın ölümünün 7. yıl dönümü için sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz ve genel müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 17 yaşında A takımla maça çıkan Serkan Acar, kaptanlık da yaptığı sarı-lacivertli takımda 300'e yakın lig müsabakasında forma giydi.

Sarı-lacivertli takımla 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975 ve 1977-1978 sezonlarında lig, 1967-1968 ve 1973-1974 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Serkan Acar, 50 yıla yakın içinde yer aldığı Fenerbahçe Kulübünde futbolculuğun ardından menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevlerini yaptı.

Çubuklu'yla geçen bir ömür…



Eski Milli Futbolcumuz ve Genel Müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/nKWUGdXgMj — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 18, 2020

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