18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Serkan Acar'ı unutmadı

Fenerbahçe Serkan Acar'ı unutmadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

, efsane futbolcularından 'ın ölümünün 7. yıl dönümü için sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz ve genel müdürümüz 'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

altyapısından yetişen ve 17 yaşında A takımla maça çıkan Serkan Acar, kaptanlık da yaptığı sarı-lacivertli takımda 300'e yakın lig müsabakasında forma giydi.

Sarı-lacivertli takımla 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975 ve 1977-1978 sezonlarında lig, 1967-1968 ve 1973-1974 sezonlarında şampiyonluğu yaşayan Serkan Acar, 50 yıla yakın içinde yer aldığı Fenerbahçe Kulübünde futbolculuğun ardından menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevlerini yaptı.

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