Fenerbahçe Serkan Acar'ı unutmadı
Fenerbahçe, efsane futbolcularından Serkan Acar'ın ölümünün 7. yıl dönümü için sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz ve genel müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 17 yaşında A takımla maça çıkan Serkan Acar, kaptanlık da yaptığı sarı-lacivertli takımda 300'e yakın lig müsabakasında forma giydi.
Sarı-lacivertli takımla 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975 ve 1977-1978 sezonlarında lig, 1967-1968 ve 1973-1974 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Serkan Acar, 50 yıla yakın içinde yer aldığı Fenerbahçe Kulübünde futbolculuğun ardından menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevlerini yaptı.
Çubuklu'yla geçen bir ömür…— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 18, 2020
Eski Milli Futbolcumuz ve Genel Müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/nKWUGdXgMj
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...