18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki ilginç ayrıntı!

21 yıllık seri son bulmuştu! Derbideki ilginç ayrıntı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

'in 23. haftasında , deplasmanda 'yi 3-1 yenmiş ve deplasmanından tam 21 yıl sonra galibiyetle dönmüştü. Sarı-kırmızılı takımın bir önceki galibiyetini aldığı karşılaşma ile bu mücadele arasında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen 'de bu sezon, 21 yıllık bir seri sona ermiş ve ezeli rakibi 'yi 'de 3-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmayla ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'yi bu yıla kadar deplasmanda en son 22 Aralık 1999'da oynanan maçta 2-1 yenmişti. Bu karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise görev almıştı. Galatasaray'ın ligde bu sezon 23 Şubat'ta Fenerbahçe'yi mağlup ettiği müsabakada ise Fahir Ersoy'un oğlu yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Bu ilginç detay sosyal medyada birçok kullanıcının da dikkatinden kaçmadı.


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