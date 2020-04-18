Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki ilginç ayrıntı!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenmiş ve Kadıköy deplasmanından tam 21 yıl sonra galibiyetle dönmüştü. Sarı-kırmızılı takımın bir önceki galibiyetini aldığı karşılaşma ile bu mücadele arasında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de bu sezon, 21 yıllık bir seri sona ermiş ve Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmayla ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'yi bu yıla kadar deplasmanda en son 22 Aralık 1999'da oynanan maçta 2-1 yenmişti. Bu karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise Fahir Ersoy görev almıştı. Galatasaray'ın ligde bu sezon 23 Şubat'ta Fenerbahçe'yi mağlup ettiği müsabakada ise Fahir Ersoy'un oğlu Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yaptı.
Bu ilginç detay sosyal medyada birçok kullanıcının da dikkatinden kaçmadı.
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