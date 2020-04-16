Fenerbahçe'den Kalinic bombası

Gelecek sezon kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen F.Bahçe’nin ilk hedefi Nikola Kalinic. 32 yaşındaki Hırvat yıldızın menajeri Tomislav Erceg de transfer görüşmelerini doğruladı. Sarı-Lacivertliler, şartlarda anlaşma sağlarsa Atletico Madrid’le de masaya oturacak

Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde… Sarı- Lacivertli kurmaylar bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi…



Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz… Kanarya'nın bu yüzden kaliteli bir golcü almak istediği biliniyor. Hedefteki isim ise Roma'da kiralık oynayan bonservisi Atletico Madrid'de olan yıldız golcü Nikola Kalinic…



MENAJERİ ÇOK NET KONUŞTU



Hırvat yıldızın menajerinden transfer açıklaması geldi. 32 yaşındaki golcünün menajeri Tomislav Erceg, "Bir Türk takımıyla masadayız" açıklaması yaptı. Bu kulüp ise Fenerbahçe…



Önce Kalinic ikna edilecek



Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic için tüm şartlar zorlanacak. Eğer kendisiyle anlaşma sağlanırsa bu kez İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşülecek.



13 maçta 2 gol, 2 asisti var



Bu sezon Roma'da 13 maça çıkan Kalinic, İtalyan ekibinde 2 gol ve 2 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2018'de Fiorentina'dan Milan'a 22.5 milyon Euro'ya geçmişti.

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