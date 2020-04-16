16 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Kalinic bombası

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Muriç'in yerine dünya yıldızı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 Giriş Tarihi: 16.04.2020

Gelecek sezon kaliteli bir golcü etmek isteyen F.Bahçe’nin ilk hedefi . 32 yaşındaki Hırvat yıldızın menajeri de transfer görüşmelerini doğruladı. Sarı-Lacivertliler, şartlarda anlaşma sağlarsa ’le de masaya oturacak

gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde… Sarı- Lacivertli kurmaylar bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi…

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz… Kanarya'nın bu yüzden kaliteli bir golcü almak istediği biliniyor. Hedefteki isim ise Roma'da kiralık oynayan bonservisi 'de olan yıldız golcü

MENAJERİ ÇOK NET KONUŞTU

Hırvat yıldızın menajerinden transfer açıklaması geldi. 32 yaşındaki golcünün menajeri , "Bir Türk takımıyla masadayız" açıklaması yaptı. Bu kulüp ise Fenerbahçe…

Fenerbahçe'ye İtalyan hoca! İlk temas kuruldu haberin devamı


Önce Kalinic ikna edilecek

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic için tüm şartlar zorlanacak. Eğer kendisiyle anlaşma sağlanırsa bu kez İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşülecek.

13 maçta 2 gol, 2 asisti var

Bu sezon Roma'da 13 maça çıkan Kalinic, İtalyan ekibinde 2 gol ve 2 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2018'de 'dan Milan'a 22.5 milyon Euro'ya geçmişti.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe istiyordu! Ülkesinde kahraman oldu... F.Bahçe istiyordu! Ülkesinde kahraman oldu...
Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt
Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı "Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör