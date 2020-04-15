Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına cevap!

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'da Son Sayfa programına konuk oldu ve özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe iddialarına yanıt veren Bulut, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Medyada çok yazıldı, çizildi. Şu anda Alanyaspor'a konsantre olmak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmeye, Türkiye Kupası'nı Alanya'ya getirmek istiiyoruz. Kariyerimi sadece Türkiye'de çalışmak için kurmuyorum. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Yeni sezonda ne olacağını bilemem. Şu anda Alanyaspor'un başarısı için çalışıyoruz. Yeni sezonda yurt içi mi, yurt dışı mı olur net değilim o konuda." ifadelerini kullandı.

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