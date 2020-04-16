İtalyan devinden Muriç'e servet!
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı'nda bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriç için transfer iddiaları sürüyor... İtalyan basını flaş bir iddia ortaya atarak, Lazio'nun Kosovalı golcü için harekete geçtiğini yazdı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı'nda bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriç için transfer iddiaları sürüyor... İtalyan basını flaş bir iddia ortaya atarak, Lazio'nun Kosovalı golcü için harekete geçtiğini yazdı. La Gazetta dello Sport'taki habere göre; Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, 25 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe ile görüşmelere resmen başladı.
20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Masadaki rakamın ise 20 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Vedat ile Lazio'nun yanı sıra Napoli, Leicester City ve Tottenham da ilgileniyor. Muriç, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maçta 15 gol ve 6 asiste imza attı. Kosova Milli Takımı'nda da oynadığı son 4 karşılaşmada 1'si İngiltere'ye olmak üzere 4 gol kaydedip, 2 gol pası verdi.
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