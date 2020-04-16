Fenerbahçe'ye İtalyan hoca! İlk temas kuruldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi. Sarı-lacivertlilerin, Milan’ın eski hocası Marco Giampaolo ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Teknik direktör arayan Fenerbahçe'de Blanc, Di Francesco ve Wilmots'ın ardından adaylar arasına bir isim daha katıldı. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü son hoca, Milan'daki kariyeri çok kısa süren Marco Giampaolo oldu.

MILAN'DA 7 MAÇTA 3 GALİBİYET ALABİLDİ

52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilgisini çekiyor. Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.

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