Fenerbahçe'nin istediği Asamoah'tan ülkesine dev yardım! Corona virüsü...
Fenerbahçe'nin sezon sonunda sol bek mevkisine takviye olarak düşündüğü Kwadwo Asamoah, ülkesinde kahraman ilan edildi. Ganalı oyuncu, corona virüsü salgını sebebiyle ülkesindeki Komfo Anokye Eğitim Hastanesi'ne bağışta bulundu. İşte detaylar...
Şu anda İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atması beklenilen Kwadwo Asamoah, ülkesini sevince boğan bir harekette bulundu.
Gana medyasında yer alan bilgilere göre 31 yaşındaki yıldız, Batı Afrika'nın 2. büyük hastanesi olan Komfo Anokye Eğitim Hastanesi'ne 20.000 dolar bağışta bulunarak arkadaşlarına bu konuda öncü oldu.
PARA CORONA VİRÜSÜ FONUNA GİDECEK
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre bu para, corona virüsü ile mücadele kapsamında hükumet tarafından 'corona virüsü fonuna' gidecek.
SAĞLIK EKİPMANI, YAŞLILARA DESTEK, YİYECEK...
Öte yandan bu para ile doktorlara koruyucu ekipmanlar alınacağı, maddi durumu yetersiz olanlara dağıtılacağı, yaşlı ve evsizlere yiyecek alınacağı belirtildi.
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