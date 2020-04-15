15 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

6 transfer ve karşınızda 2021 model Fenerbahçe! Dünya yıldızı...

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer bombaları patlayacak, taraftarlar yeni transferlerle mest olacak. Cemil Usta Sezonu'na iyi başlayan fakat ligin ikinci devresinde üst üste 7 hafta galibiyet alamayınca teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, gerek teknik direktör belirleme konusunda gerekse yeni transferler konusunda aşama kaydetti. Önceliği bonservisi elinde olan isimlere yönelen Sarı Kanarya, bu kapsamda dünya yıldızlarını listesine aldı. İşte karşınızda 2021 model Fenerbahçe...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 13:19
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6 transfer ve karşınızda 2021 model Fenerbahçe! Dünya yıldızı...

Fenerbahçe'de gelecek sezon için kollar sıvandı... Sezona Ersun Yanal ile başlayan sarı lacivertliler, iyi bir başlangıç yapmasına karşın istediği sürekliliği sağlayamamış, ligin 2. yarısıyla beraber zirveden uzaklaşmıştı.

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6 transfer ve karşınızda 2021 model Fenerbahçe! Dünya yıldızı...

20 YILLIK SERÜVEN BİTİNCE...

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy üstünlüğü de sona erince Yanal'ın 2. Fenerbahçe kariyeri bitme noktasına gelmiş, yapılan müzakereler sonucunda tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrılmıştı.

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6 transfer ve karşınızda 2021 model Fenerbahçe! Dünya yıldızı...

Sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile yola devam etme kararı alan Fenerbahçe, teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokumak isterken, kısa sürede takıma etkisini gösterebilecek bir teknik adamı futbolun başına getirmek istiyor.

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6 transfer ve karşınızda 2021 model Fenerbahçe! Dünya yıldızı...

Teknik direktör için var gücüyle çalışan Fenerbahçe'de bir diğer yandan da transfer için de büyük taarruz başlamış durumda.

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6 transfer ve karşınızda 2021 model Fenerbahçe! Dünya yıldızı...

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

6 yıllık şampiyonluk hasretiyle beraber gelecek sezon için parolasını sadece '4. yıldız' olarak belirleyen Fenerbahçe'de, transfer için de isimler hemen hemen netleştirilmiş durumda. Bu bağlamda listeyi masaya yatıran Fenerbahçeli kurmaylar, imzaların atılması halinde kafasındaki ilk 11'i de şu şekilde belirledi;

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