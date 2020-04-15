15 Nisan 2020, Çarşamba
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6 transfer ve karşınızda 2021 model Fenerbahçe! Dünya yıldızı...
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer bombaları patlayacak, taraftarlar yeni transferlerle mest olacak. Cemil Usta Sezonu'na iyi başlayan fakat ligin ikinci devresinde üst üste 7 hafta galibiyet alamayınca teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, gerek teknik direktör belirleme konusunda gerekse yeni transferler konusunda aşama kaydetti. Önceliği bonservisi elinde olan isimlere yönelen Sarı Kanarya, bu kapsamda dünya yıldızlarını listesine aldı. İşte karşınızda 2021 model Fenerbahçe...
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