6 transfer ve karşınızda 2021 model Fenerbahçe! Dünya yıldızı...

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

6 yıllık şampiyonluk hasretiyle beraber gelecek sezon için parolasını sadece '4. yıldız' olarak belirleyen Fenerbahçe'de, transfer için de isimler hemen hemen netleştirilmiş durumda. Bu bağlamda listeyi masaya yatıran Fenerbahçeli kurmaylar, imzaların atılması halinde kafasındaki ilk 11'i de şu şekilde belirledi;