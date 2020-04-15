15 Nisan 2020, Çarşamba

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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Aykut Kocaman'la görüştü mü? İşte cevabı...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Cemil Usta Sezonu'na teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan sarı-lacivertli ekip, devre arasından sonra alınan kötü sonuçların ardından 58 yaşındaki çalıştırıcının görevine son vermişti. Yanal ile yaşanan bu ayrılığın ardından Sarı Kanarya'da teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme gelmiş, taraftarların bir kısmıysa Aykut Kocaman ile yeniden anlaşılması gerektiğini savunmuştu. Peki Fenerbahçe Aykut Kocaman ile görüştü mü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:01
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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Aykut Kocaman'la görüştü mü? İşte cevabı...

Sezona Ersun Yanal ile başlayan Fenerbahçe, iyi başladığı lig maratonunda bir müddet zirveye kadar çıkabilmiş ancak, devamında bu istikrarı yakalayamamıştı.

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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Aykut Kocaman'la görüştü mü? İşte cevabı...

Ligin 2. yarısıyla beraber oynanan Galatasaray maçında, 20 yıllık Kadıköy serisine son verilmesi, ezeli rakibe karşı alınan mağlubiyet, bardağı taşıran son damla olmuş ve Yanal ile ipler kopma derecesine gelmişti.

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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Aykut Kocaman'la görüştü mü? İşte cevabı...

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırmış ve teknik ekipte yer alan Zeki Murat Göle ile yola devam etme kararı almıştı.

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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Aykut Kocaman'la görüştü mü? İşte cevabı...

Uzun süren galibiyet hasretini bu şekilde de dindiremeyen Fenerbahçe, Zeki Murat Göle ile de istediği başarıyı yakalayamamış, ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle liglerin tatil edilmesiyle beraber yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırmıştı.

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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Aykut Kocaman'la görüştü mü? İşte cevabı...

Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşen sarı lacivertlilerin, Fransız teknik adam Laurent Blanc tarafından ret yediği, Marc Wilmots'un ise teklife olumlu geri dönüş yaptığı aktarıldı.

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