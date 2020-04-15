Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Aykut Kocaman'la görüştü mü? İşte cevabı...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Cemil Usta Sezonu'na teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan sarı-lacivertli ekip, devre arasından sonra alınan kötü sonuçların ardından 58 yaşındaki çalıştırıcının görevine son vermişti. Yanal ile yaşanan bu ayrılığın ardından Sarı Kanarya'da teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme gelmiş, taraftarların bir kısmıysa Aykut Kocaman ile yeniden anlaşılması gerektiğini savunmuştu. Peki Fenerbahçe Aykut Kocaman ile görüştü mü? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:01 ABONE OL