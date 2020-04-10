10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Ergin Ataman’dan Fenerbahçe sözleri

Ataman’dan Fenerbahçe sözleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

'in başantrenörü , "Corona sürecinin ardından Fenerbahçe'den teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusuna sarı-lacivertli taraftarları şaşırtan bir yanıt verdi.

Anadolu Efes'in başantrenörü , "Corona sürecinin ardından Fenerbahçe'den teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusu karşısında kapıyı kapatmadı. Habertürk'e konuşan Ataman, "Şu eve kapandığımız günlerde hayatın farklı yönlerini görebiliyoruz. Ben de o hırsın vermiş olduğu bazı kararlarda hata yaptığımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin şu anda başında Avrupa'nın en kariyerli hocası var. Şanssız bir sezon geçirdiler. Ben de Efes'in başındayım. Hedefim Efes'le Euroleague şampiyonluğu kazanmak. Şu anda başka bir kulüple ilgili bir düşüncem yok. Ancak hoşgörü mutlaka fazla olacaktır" dedi. Ataman, Fenerbahçe ve taraftarları ile birçok kez karşı karşıya gelmişti.

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