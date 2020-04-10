Ergin Ataman’dan Fenerbahçe sözleri
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Corona sürecinin ardından Fenerbahçe'den teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusuna sarı-lacivertli taraftarları şaşırtan bir yanıt verdi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Corona sürecinin ardından Fenerbahçe'den teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusu karşısında kapıyı kapatmadı. Habertürk'e konuşan Ataman, "Şu eve kapandığımız günlerde hayatın farklı yönlerini görebiliyoruz. Ben de o hırsın vermiş olduğu bazı kararlarda hata yaptığımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin şu anda başında Avrupa'nın en kariyerli hocası var. Şanssız bir sezon geçirdiler. Ben de Efes'in başındayım. Hedefim Efes'le Euroleague şampiyonluğu kazanmak. Şu anda başka bir kulüple ilgili bir düşüncem yok. Ancak hoşgörü mutlaka fazla olacaktır" dedi. Ataman, Fenerbahçe ve taraftarları ile birçok kez karşı karşıya gelmişti.
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