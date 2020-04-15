Fenerbahçe'de kararı yeni hoca verecek! Alper Potuk...

2013 yazında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Alper Potuk'un sarı-lacivertlilerde son yıllarda gösterdiği performansla gözden düşmüştü. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceğine, yeni teknik direktör karar verecek. İşte detaylar...

Yeni sezonda takımdan ayrılacağı konuşulan Alper Potuk için yeni bir umut doğdu. Transfer döneminde Çaykur Rizespor'la bir görüşme gerçekleştiren ve anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcu takımında kalmıştı. 2013 yılından beri Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki futbolcu performansında yaşadığı büyük düşüş sebebiyle teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Takımdaki geleceği merak edilen Alper Potuk yeniden kendini göstermeyi amaçlıyor.

YENİ HOCA UMUDU!

Fenerbahçe yönetimi 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk için son kararı yeni gelecek hocaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları başlamıştı ancak corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesinden sonra sarı-lacivertliler temkinli ilerleme kararı aldı. Yeni teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmayların listesinde birçok hoca adayı bulunurken, temaslar devam ediyor.

Yeni gelecek hocanın açıklanmasının ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Alper Potuk'un göze girebilmek adına sıkı çalışıp takımda kalmayı amaçladığı öğrenildi.

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