Fenerbahçeli oyuncu için yolculuk! Transfer ve çılgın rakam...

Corona virüsü kulüpleri mali anlamda sıkıntıya sokarken, takımlar da salgın sonrası çeşitli kaynaklar aramaya devam ediyor. Futbol kulüpleri ilk çare olarak oyuncularından indirim talep etmişti. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe de, maddi sıkıntılar yaşarken yeni transferler için kaynağını oyuncu satarak oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu için İtalya'dan çılgın rakam teklif edildi. Peki, hangi takım yıldız oyuncuyu kadrosunda istiyor? Yapılan teklif ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:25 ABONE OL