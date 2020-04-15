15 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli oyuncu için yolculuk! Transfer ve çılgın rakam...

Corona virüsü kulüpleri mali anlamda sıkıntıya sokarken, takımlar da salgın sonrası çeşitli kaynaklar aramaya devam ediyor. Futbol kulüpleri ilk çare olarak oyuncularından indirim talep etmişti. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe de, maddi sıkıntılar yaşarken yeni transferler için kaynağını oyuncu satarak oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu için İtalya'dan çılgın rakam teklif edildi. Peki, hangi takım yıldız oyuncuyu kadrosunda istiyor? Yapılan teklif ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:25
ABONE OL
  • 1
  • 15
Fenerbahçeli oyuncu için yolculuk! Transfer ve çılgın rakam...

Corona virüsü tüm dünyayı etkilemiş ve futbol kulüplerinin kayıpları milyon Euro'larca olmuştu. Ülkemizde de spor faaliyetleri durmuş ve kulüplerin minimum kaybının yüzde 30 olduğu açıklanmıştı.

  • 2
  • 15
Fenerbahçeli oyuncu için yolculuk! Transfer ve çılgın rakam...

Mali sıkıntıları atlatmak için kulüpler ilk olarak yüksek maaş kazanan oyuncularıyla görüşerek indirim talep ederken, eldeki yıldızlarını de satarak yeni sezon için transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor.

  • 3
  • 15
Fenerbahçeli oyuncu için yolculuk! Transfer ve çılgın rakam...

Bu kapsamda Fenerbahçe'de de Vedat Muriç ismi ön plana çıkıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans sonrası birçok Avrupa devi Kosovalı golcüyü listesine almıştı.

  • 4
  • 15
Fenerbahçeli oyuncu için yolculuk! Transfer ve çılgın rakam...

TOTTENHAM TAKİP EDİYORDU

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho'nun, Harry Kane'nin sakatlığı sonrası Fenerbahçeli Vedat Muriç'i istediği ve temsilciler yollayarak 25 yaşındaki golcüyü izlettiği öğrenilmişti.

  • 5
  • 15
Fenerbahçeli oyuncu için yolculuk! Transfer ve çılgın rakam...

25 yaşındaki golcüye bir İtalyan kulübü daha talip oldu ve Fenerbahçe'nin kapısını dev teklifle çalmaya hazırlanıyor!

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör