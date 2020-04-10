10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım beklemede

Hasan Ali beklemede
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.04.2020

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın ismi her gün başka bir takım ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun önceliği ise her zamanki gibi Fenerbahçe.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın ismi her gün başka bir takım ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun önceliği ise her zamanki gibi Fenerbahçe. Yönetimden yeni teklif bekleyen 30 yaşındaki sol bek, serbest bırakılması halinde alternatifleri değerlendirmeye alacak. Hasan evde antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal'ın ardından... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj! Blanc'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj!
Tuncay Şanlı kurtuluş reçetesini açıkladı Tuncay Şanlı kurtuluş reçetesini açıkladı
Ataman’dan Fenerbahçe sözleri Ataman’dan Fenerbahçe sözleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör