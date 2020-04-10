Hasan Ali Kaldırım beklemede

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın ismi her gün başka bir takım ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun önceliği ise her zamanki gibi Fenerbahçe.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın ismi her gün başka bir takım ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun önceliği ise her zamanki gibi Fenerbahçe. Yönetimden yeni teklif bekleyen 30 yaşındaki sol bek, serbest bırakılması halinde alternatifleri değerlendirmeye alacak. Hasan evde antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

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