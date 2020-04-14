14 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 Giriş Tarihi: 14.04.2020

Adı uzun süredir ile anılan 'un Teknik Direktörü , önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, yaptığı açıklamalarla sarı lacivertli ekibe yaktı.

ekiplerinden Aytemiz 'u çalıştıran tecrübeli teknik adam , Spor Instagram yayınında açıklamalarda bulundu.

Kendini ile kıyasladıklarını söyleyen Bulut, "Simeone ile çok kıyaslıyorlar. Simeone ile aynı tarz oynadığımızı düşünmüyorum. En beğendiğim teknik direktörlerden birisi " dedi.

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İsminin ile anılması hakkında ise 45 yaşındaki antrenör, Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Şu anda bir teklif yok. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük takım çalıştırma hedefini açıklayan tecrübeli teknik adam, "Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Benim de tabii ki var" diye konuştu.

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