Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo'ya büyük onur

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Nando De Colo, Euroleague'de 2010-2020 tarih aralığındaki en iyi takıma seçildi. Oyuncuların, koçların, taraftarların ve basının oylarıyla belirlenen bu takıma daha önce Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis ve Milos Teodosic gibi yıldız isimler de seçilmişti.

EuroLeague kariyerine 2010'da Valencia ile başlayan ve ardından NBA macerasından sonra bu organizasyona 2014 yılında CSKA Moskova formasıyla dönüş yapan De Colo, EuroLeague organizasyonunun en değerli skorerlerinden biri haline geldi. 2016 ve 2019'da CSKA'nın kazandığı iki EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olan Nando, CSKA formasıyla 2014-19 arasında beş Final Four'da boy gösterdi. Nando, 2016 yılında EuroLeague'de normal sezonun ve Final Four'un MVP'si olurken, aynı zamanda Alphonso Ford En Skorer oyuncu ödülüne de ulaştı ve bu üçlemeyi yapan ilk oyuncu oldu. Fransız yıldız, 2015-16, 2016-17 ve 2017-18'de EuroLeague'de en iyi beşe seçilirken, 2014-15 ve 2018-19'da ise EuroLeague'de en iyi ikinci beşte yer aldı. Nando, EuroLeague'de üç kez "ayın MVP'si", 16 kez de "haftanın MVP'si" seçildi. De Colo, EuroLeague'de son on yılda en çok toplam sayı ve verimlilik puanı alanlarında da en değerli ikinci oyuncu. Fransız basketbolcu, %94.0 faul isabet oranıyla da bu alanda EuroLeague tarihinin en iyi ismi olarak yer alıyor.

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