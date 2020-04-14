14 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo'ya büyük onur

F.Bahçeli yıldıza büyük onur!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 Giriş Tarihi: 14.04.2020

Euroleague'deki temsilcilerimizden 'nun yıldız basketbolcusu , Euroleague'de 2010-2020 tarih aralığındaki en iyi takıma seçildi. Oyuncuların, koçların, taraftarların ve basının oylarıyla belirlenen bu takıma daha önce Kyle Hines, Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis ve Milos Teodosic gibi yıldız isimler de seçilmişti.

EuroLeague kariyerine 2010'da ile başlayan ve ardından NBA macerasından sonra bu organizasyona 2014 yılında formasıyla dönüş yapan De Colo, EuroLeague organizasyonunun en değerli skorerlerinden biri haline geldi. 2016 ve 2019'da CSKA'nın kazandığı iki EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olan Nando, CSKA formasıyla 2014-19 arasında beş 'da boy gösterdi. Nando, 2016 yılında EuroLeague'de normal sezonun ve Final Four'un 'si olurken, aynı zamanda Alphonso Ford En Skorer oyuncu ödülüne de ulaştı ve bu üçlemeyi yapan ilk oyuncu oldu. Fransız yıldız, 2015-16, 2016-17 ve 2017-18'de EuroLeague'de en iyi beşe seçilirken, 2014-15 ve 2018-19'da ise EuroLeague'de en iyi ikinci beşte yer aldı. Nando, EuroLeague'de üç kez "ayın MVP'si", 16 kez de "haftanın MVP'si" seçildi. De Colo, EuroLeague'de son on yılda en çok toplam sayı ve verimlilik puanı alanlarında da en değerli ikinci oyuncu. Fransız basketbolcu, %94.0 faul isabet oranıyla da bu alanda EuroLeague tarihinin en iyi ismi olarak yer alıyor.

F.Bahçe'ye müjdeli haber! Corona virüsü testi negatif çıktı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesi tercihini açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesi tercihini açıkladı!
Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim... Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! Teklif gelmesi halinde... Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! "Teklif gelmesi halinde..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör