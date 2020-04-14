14 Nisan 2020, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Transfer savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya
Corona virüsünden dolayı Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı da başlamış durumda... Daha önce Vedat Muriqi ve Deniz Türüç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, Charles Aranguiz transferinde de karşı karşıya gelmişti. Son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcunun menajeri "Her iki takımla da görüştük" dedi.
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...