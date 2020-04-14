Transfer savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya

Corona virüsünden dolayı Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı da başlamış durumda... Daha önce Vedat Muriqi ve Deniz Türüç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, Charles Aranguiz transferinde de karşı karşıya gelmişti. Son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcunun menajeri "Her iki takımla da görüştük" dedi.

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 20:27 ABONE OL