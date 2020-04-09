09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Asamoah’ın rotası Kadıköy

Asamoah’ın rotası Kadıköy
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

İnter’den sezon sonunda ayrılacağı açıklanan Ganalı bekin tercihini ’den yana yapacağı iddia edildi.

'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. Bu kapsamda listeye alınan Kwadwo Asamoah'ın transferde tercihini Türk ekibinden yana kullanabileceği belirtildi. İnter'den sezon sonunda ayrılması beklenen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncunun, orta sıralar için mücadele eden bir takımdansa Fenerbahçe gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir kulübe gitmeyi daha doğru bulduğu ifade edildi. Asamoah, İnter'de bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada, 1 asist yaptı. İtalyan temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi var ancak gitmesine izin verileceği belirtiliyor.

Transfer harekatı başladı! F.Bahçe'ye Portekizli yıldız... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transfer harekatı başladı! F.Bahçe'ye Portekizli yıldız... Transfer harekatı başladı! F.Bahçe'ye Portekizli yıldız...
Olay sözler! Aziz Yıldırım kapının önünden geçirmezdi Olay sözler! "Aziz Yıldırım kapının önünden geçirmezdi"
F.Bahçe ile adı geçen Eroğlu'ndan itiraf! Türk antrenörler... F.Bahçe ile adı geçen Eroğlu'ndan itiraf! "Türk antrenörler..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör