11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül ve Caner Erkin planı ortaya çıktı!

İşte F.Bahçe'nin Gökhan ve Caner planı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

'de sözleşmeleri sezon sonunda bitecek ve 'nın durumu belirsizliğini koruyor. Bu kapsamda sağ ve sol bek transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme eski oyuncuları ve gelmişti. Sarı Kanarya'nın bu iki isim için yaptığı plan ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcular, ile anlaşamaması durumunda iki oyuncuya da Fenerbahçe teklif yapacak.

'den ayrılıp 'ın yolunu tuttuklarında sarı-lacivertli taraftarı şoke eden ve sezon sonunda serbest kalıyor. İki oyuncunun da F.Bahçe'ye döneceği iddiaları dile getirilirken olayın perde arkası ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Gökhan ve Caner, Beşiktaş dahil hiçbir kulüpten teklif almadı. Oyuncuların durumu F.Bahçe'nin yönetim katında konuşuldu. Toplantıda, "Gökhan en az 1 yıl, Caner en az 2 yıl daha üst seviyede oynayabilir. Maliyetlerini araştırmak gerekiyor" şeklinde fikir birliği çıktı.

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ŞU AN İÇİN BİR TEMAS KURULMADI

Ancak F.Bahçe, ne Gökhan ne de Caner için bir girişim yapmadı. Oyuncuların kendileriyle veya menajerleriyle temasa geçilmedi. Şayet sezonun tamamlanmasının ardından bütçe kısmak zorunda olan Beşiktaş oyuncularla yollarını ayırırsa, Fenerbahçe harekete geçebilir. F.Bahçe'de 2. kaptan olan Gökhan, sarı- lacivertli yönetimden teklif almadığı için devre arasında Beşiktaş ile protokol yapmış, sezon sonunda bedelsiz olarak Kartal'a katılmıştı. Caner ise İnter'in yolunu tutmuş ancak İtalya'da şans bulamayınca aynı döneminde Beşiktaş'a kiralanmıştı.

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