Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül ve Caner Erkin planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla'nın durumu belirsizliğini koruyor. Bu kapsamda sağ ve sol bek transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin gelmişti. Sarı Kanarya'nın bu iki isim için yaptığı plan ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcular, Beşiktaş ile anlaşamaması durumunda iki oyuncuya da Fenerbahçe teklif yapacak.

Fenerbahçe'den ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tuttuklarında sarı-lacivertli taraftarı şoke eden Gökhan Gönül ve Caner Erkin sezon sonunda serbest kalıyor. İki oyuncunun da F.Bahçe'ye döneceği iddiaları dile getirilirken olayın perde arkası ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Gökhan ve Caner, Beşiktaş dahil hiçbir kulüpten teklif almadı. Oyuncuların durumu F.Bahçe'nin yönetim katında konuşuldu. Toplantıda, "Gökhan en az 1 yıl, Caner en az 2 yıl daha üst seviyede oynayabilir. Maliyetlerini araştırmak gerekiyor" şeklinde fikir birliği çıktı.

ŞU AN İÇİN BİR TEMAS KURULMADI

Ancak F.Bahçe, ne Gökhan ne de Caner için bir girişim yapmadı. Oyuncuların kendileriyle veya menajerleriyle temasa geçilmedi. Şayet sezonun tamamlanmasının ardından bütçe kısmak zorunda olan Beşiktaş oyuncularla yollarını ayırırsa, Fenerbahçe harekete geçebilir. F.Bahçe'de 2. kaptan olan Gökhan, sarı- lacivertli yönetimden teklif almadığı için devre arasında Beşiktaş ile protokol yapmış, sezon sonunda bedelsiz olarak Kartal'a katılmıştı. Caner ise İnter'in yolunu tutmuş ancak İtalya'da şans bulamayınca aynı transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanmıştı.

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