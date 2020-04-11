11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Arap kulüpleri Fenerbahçe'nin yıldızı Gustavo'yu istiyor!

Flaş gelişme! F.Bahçe'nin yıldızı ayrılıyor mu?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Sarı lacivertli takımın  futbolcusu 'nun performansı yurt dışında birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. kulüplerinin Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Arap kulüpleri 'nin yıldızı 'yu istiyor!Sarı lacivertli takımın futbolcusu Gustavo'nun ilk geldiği günlerde yaşı ve bonservis bedeli eleştiri konusu olmuştu. 32 yaşında 6 Milyon Euro'ya Marsilya'dan transfer edilen Sambacı yıllık 4 Milyon Euro'ya yakın da ücret alıyordu. Bu eleştiriler Gustavo sahaya çıkınca sona erdi. Performansı yurtdışında da birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı.

Fenerbahçe'ye Juan Jesus müjdesi! Satış listesine kondu

ARAPLAR ÇOK İSTİYOR

kulüpleri Brezilyalı futbolcuyu çok istiyor. Daha önce de Araplar'dan teklif alan Gustavo, F.Bahçe'yi tercih etmişti. Yeni sezon öncesi bazı kulüplerin iyi bir bonservis bedeli ile yönetimin kapısını çalma ihtimali olduğu belirtildi. F.Bahçe ilk etapta Gustavo'yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye beklenmedik transfer teklifi! 3 kulüp... F.Bahçe'ye beklenmedik transfer teklifi! 3 kulüp...
Emre Belözoğlu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek! Emre Belözoğlu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!
Fener'den 10 numara harekatı! Fener'den 10 numara harekatı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör