11 Nisan 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin forveti Mevlüt Erdinç için 3 kulüp talip oldu
Fenerbahçe'de, corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak kadroya katacağı ve takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilere beklenmedik bir transfer teklifi geldi. 3 kulüp sarı-lacivertli Mevlüt Erdinç'e talip oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Muriç'in ardından ikinci santrfor olarak görev yapan Mevlüt Erdinç'e 3 takım birden talip oldu. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli forvet daha çok kupa maçlarında şans buldu.
33 yaşındaki oyuncuyu 2016-17'de formasını giydiği Metz, Dijon ve Nice'in yakın takibe aldığı öğrenildi. Mevlüt'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 4 gole imza attı. Mevlüt, bu gollerin hepsini kupa maçlarında kaydetti.
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