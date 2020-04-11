11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin forveti Mevlüt Erdinç için 3 kulüp talip oldu

F.Bahçe'ye beklenmedik transfer teklifi! 3 kulüp...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

'de, corona virüsü nedeniyle 'e verilen aradan faydalanarak kadroya katacağı ve takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilere beklenmedik bir teklifi geldi. 3 kulüp sarı-lacivertli 'e talip oldu. İşte detaylar...

'de Muriç'in ardından ikinci santrfor olarak görev yapan 'e 3 takım birden talip oldu. Sezon başında Fenerbahçe'ye olan tecrübeli forvet daha çok kupa maçlarında şans buldu.

33 yaşındaki oyuncuyu 2016-17'de formasını giydiği Metz, Dijon ve Nice'in yakın takibe aldığı öğrenildi. Mevlüt'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 4 gole imza attı. Mevlüt, bu gollerin hepsini kupa maçlarında kaydetti.

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