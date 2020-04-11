11 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ilgileniyordu! Laurent Blanc kararını verdi

F.Bahçe ilgileniyordu! Blanc kararını verdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Kötü gidişatın sürmesi üzerine ile yollarını ayıran , yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Bu kapsamda listeinde birçok isim barındıran sarı-lacivertli ekip, Fransız teknik direktör 'ı da listeye yazmıştı. 'nin haberine göre, Fransız antrenör Fenerbahçe için kararını verdi. İşte detaylar...

'nin teknik direktörlük adayları arasında yer alan Fransız futbol adamı , sarı lacivertli takıma dair son kararını verdi.

'in okuyucularına duyuruduğu haberde, sarı lacivertli kurmayların dünyaca ünlü teknik adamı Fenerbahçe'nin başına getirmek için yoğun uğraşlar verdiği ancak bu operasyonun başarılı olamadığı yazıldı.

TÜRKİYE LİGİ'Nİ İSTEMİYOR

Blanc için yoğun mesai harcayan Fenerbahçeli yetkililerin çabasının sonuçsuz olmasının nedeninin de bizzat Blanc'ın kendisi olduğu kaydedildi. Tecrübeli , kariyerinin ilerisi için Türkiye Süper Ligi'ni düşünmüyor.

PSG'DEN AYRILIKTAN SONRA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde 2016 yılında ile yollarını ayırmasının ardından Avrupa'nın üst düzey takımlarını çalıştırma hedefinden uzaklaşmak istemeyen Blanc'ın, istediği teklifi henüz alamadığı kaydedildi.

2 yıl Fransa 'nı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, Bordeaux ve 'de de görev yapmıştı.

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