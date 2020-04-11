Fenerbahçe ilgileniyordu! Laurent Blanc kararını verdi
Kötü gidişatın sürmesi üzerine teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Bu kapsamda listeinde birçok isim barındıran sarı-lacivertli ekip, Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ı da listeye yazmıştı. ESPN'nin haberine göre, Fransız antrenör Fenerbahçe için kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük adayları arasında yer alan Fransız futbol adamı Laurent Blanc, sarı lacivertli takıma dair son kararını verdi.
ESPN'in okuyucularına duyuruduğu haberde, sarı lacivertli kurmayların dünyaca ünlü teknik adamı Fenerbahçe'nin başına getirmek için yoğun uğraşlar verdiği ancak bu operasyonun başarılı olamadığı yazıldı.
TÜRKİYE LİGİ'Nİ İSTEMİYOR
Blanc için yoğun mesai harcayan Fenerbahçeli yetkililerin çabasının sonuçsuz olmasının nedeninin de bizzat Blanc'ın kendisi olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik direktör, kariyerinin ilerisi için Türkiye Süper Ligi'ni düşünmüyor.
PSG'DEN AYRILIKTAN SONRA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde 2016 yılında Paris Saint Germain ile yollarını ayırmasının ardından Avrupa'nın üst düzey takımlarını çalıştırma hedefinden uzaklaşmak istemeyen Blanc'ın, istediği teklifi henüz alamadığı kaydedildi.
2 yıl Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, Bordeaux ve PSG'de de görev yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...