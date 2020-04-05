Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak İngiliz ekibi Derby County'e transfer olacağı konuşulan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi'nin eski kulübü, stadyum kirasını ödemeyemediği için transfer taksidini acil olarak talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşmıştı. Kulübün bağlı olduğu belediyenin, corona virüsü salgını nedeniyle stadyum kirasını ertelediği öğrenildi. İşte detaylar...

Mali sıkıntı yaşayan ve stadyum kirasını ödemekte sıkıntı çeken NEC Nijmegen Kulübü'ne belediyeden iyi haber geldi. Nijmegen'in de içinde yer aldığı bölgenin gazetesi Gelderlander'in haberine göre kulüp bir süredir mali sıkıntı içerisinde bulunuyor ve Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden kaynaklanan 700 bin euroluk ödemeyi henüz alabilmiş değiller.

Kulübün kullandığı stadyum için 550 bin euroluk yıllık kira bedelini ödemekte sıkıtı çektiği bildirildi. Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerden beklenen ödemenin de gelmemesiyle ödemede çekilen bu sıkıntı, corona virüs yüzünden şimdilik rafa kalktı. Nijmegen belediyesi, corona süreci yüzünden kulübün nisan içerisinde yapması gereken ödemeyi ağustosa erteledi.

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Wilco van Schaik konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Nijmegen belediyesine çok müteşekkiriz" dedi. Schaik geçtiğimiz hafta da Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir açıklama yapmış ve "10 aydır ödeme bekliyoruz. FIFA şimdi kararını verdi ve Fenerbahçe'nin ödemeyi gerçekleştirmesini bekleyeceğiz. Bu miktarın ödenmemesi finansal olarak bizi çok zorladı. Bu meblağ kaynak için bize çok yardımcı olacak" demişti.

DİĞER