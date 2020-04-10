10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Marc Wilmots ile görüşmelere başladı

F.Bahçe yeni hocasını buldu! Görüşmeler başladı....
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından 'la da başarılı olamayan ve yollarını ayıran 'de konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim  ile görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

arayışlarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe gündemine uzun yıllar A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran aldı.

Fenerbahçe Başkanı 'un Marc Wilmots ile görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

Marc Wilmots kimdir?

Futbola 1987 yılında başlayıp 2003 yılında bırakmıştır. 4 'nda forma giymiştir ve Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu olmuştur. Futbolu bıraktıktan sonra siyasete de girmiş ve Belçika Senatosu'nda görev almıştır. 2005 yılında ise senatörlükten istifa etmiştir.

- Teknik direktörlük kariyeri

2003 Schalke 04 (geçici)
2004-2005 Sint-Truiden
2009-2012 Belçika (asistan)
2012-2016 Belçika
2017 Fildişi Sahili
2019 İran

Son olarak İran'ı çalıştıran Marc Wilmots, bir süredir boşta... Belçika ekolünden gelen Wilmots geçen sezon da Sarı-Lacivertlilerin gündeme gelmişti.

Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig şampiyonunu açıkladılar Süper Lig şampiyonunu açıkladılar
F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni sezon formaları sızdı! F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni sezon formaları sızdı!
Caner Erkin'in menajeri açıkladı! F.Bahçe... Caner Erkin'in menajeri açıkladı! F.Bahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör