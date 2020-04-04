04 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'in menajeri resmen açıkladı! Lazio ve Napoli...

Muriqi'in menajeri resmen açıkladı! Lazio ve Napoli...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin menajeri , yıldız futbolcuyla ilgili ortaya atılan Lazio ve Napoli iddialarıyla ilgili "Vedat gibi komple santrfor dünyada az. İstenmesi normal." dedi ve adres olarak yönetimi gösterdi.

İtalyan basını, Lazio ve Napoli'nin Vedat Muriqi'in transferi için devrede olduğunu duyurmuştu. Kosovalı forvetin menajeri , gelişmeleri Radyospor'a değerlendirdi. İşte Canatar'ın açıklamaları: "Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olması normal. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat gibi yüksek özelliklere sahip oyuncu çok az. Ancak Vedat, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bizim bir kulüple görüşmemiz saygısızlık olur. Bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz."

MAAŞ İNDİRİMİ TALEBİ GELMEDİ
Haluk Canatar, Fenerbahçe'nin kendisine bağlı ve Vedat Muriqi'in maaşında indirime gitmesi konusunda talebi olmadığını da dile getirdi. Liglerin ertelenmesiyle Avrupa'da birçok oyuncu maaşlarında indirim yapmıştı.

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