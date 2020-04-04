Vedat Muriqi'in menajeri resmen açıkladı! Lazio ve Napoli...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, yıldız futbolcuyla ilgili ortaya atılan Lazio ve Napoli iddialarıyla ilgili "Vedat gibi komple santrfor dünyada az. İstenmesi normal." dedi ve adres olarak yönetimi gösterdi.
İtalyan basını, Lazio ve Napoli'nin Vedat Muriqi'in transferi için devrede olduğunu duyurmuştu. Kosovalı forvetin menajeri Haluk Canatar, gelişmeleri Radyospor'a değerlendirdi. İşte Canatar'ın açıklamaları: "Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olması normal. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat gibi yüksek özelliklere sahip oyuncu çok az. Ancak Vedat, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bizim bir kulüple görüşmemiz saygısızlık olur. Bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz."
MAAŞ İNDİRİMİ TALEBİ GELMEDİ
Haluk Canatar, Fenerbahçe'nin kendisine bağlı Serdar Aziz ve Vedat Muriqi'in maaşında indirime gitmesi konusunda talebi olmadığını da dile getirdi. Liglerin ertelenmesiyle Avrupa'da birçok oyuncu maaşlarında indirim yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...