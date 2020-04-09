09 Nisan 2020, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...
9 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Fernando Muslera, Futbol Akademisi'nde eğitim alan futbolcularla bir araya geldi ve bir birinden önemli itiraflarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle karantina olan Uruguaylı yıldız, futbola başlarken idol olarak kimi seçtiğini ve sarı kırmızılı formayla unutmadığı maçı açıkladı. İşte detaylar...
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...