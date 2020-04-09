Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

"HOCAM BANA EPEY BAĞIRIRDI"

Altyapıda forma giyerken hocasının kendisine çok kez bağırdığını ve bu yüzden antrenmanlardan ağlayarak ayrıldığını ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Evet, doğru. Hocam bana epey bağırırdı, bu nedenle antrenmandan ağlayarak çıktığım olurdu. Bana bağırırdı ama kötü anlamda değil, yanlış anlamayın. Benim daha iyi yerlere gelebilmem için, bana bir şeyleri öğretebilmek için yaptı. Bu da çok yardımcı oldu aslında" şeklinde konuştu.