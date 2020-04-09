09 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

9 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Fernando Muslera, Futbol Akademisi'nde eğitim alan futbolcularla bir araya geldi ve bir birinden önemli itiraflarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle karantina olan Uruguaylı yıldız, futbola başlarken idol olarak kimi seçtiğini ve sarı kırmızılı formayla unutmadığı maçı açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:26
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Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı kulübün altyapı oyuncularıyla bir araya geldi. Muslera, yıldız adaylarına tecrübelerini aktarırken, kendisine yönetilen sorulara cevap verdi. Türkiye'ye ilk geldiği günü çok iyi hatırladığını ifade eden Muslera, "Havaalanına indiğim ilk günü çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir sürprizdi benim için. Bir basın ordusu vardı, fotoğrafçılar... Böyle bir ilgi benim ülkemde çok normal değil, bu nedenle baya şaşırmıştım, ama sonra alıştım" diye konuştu.

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Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

"EN ÇOK ZORLAYAN BURAK YILMAZ"
Benim için, hem burada benimle oynarken hem de ona karşı oynarken, ikisinde de Burak Yılmaz'ın ismini söyleyebilirim.

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Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

"HOCAM BANA EPEY BAĞIRIRDI"
Altyapıda forma giyerken hocasının kendisine çok kez bağırdığını ve bu yüzden antrenmanlardan ağlayarak ayrıldığını ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Evet, doğru. Hocam bana epey bağırırdı, bu nedenle antrenmandan ağlayarak çıktığım olurdu. Bana bağırırdı ama kötü anlamda değil, yanlış anlamayın. Benim daha iyi yerlere gelebilmem için, bana bir şeyleri öğretebilmek için yaptı. Bu da çok yardımcı oldu aslında" şeklinde konuştu.

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Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

"FORVET OLMAK İSTERDİM"
11 yaşına kadar forvet oyuncusu olarak görev aldığını söyleyen Muslera, "Forvet olarak oynuyordum. 11 yaşında kaleciliğe geçtim. Kötü bir oyuncuydum ama kaleci olmasaydım ne olursa olsun forvet oyuncusu olmak isterdim" dedi.

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Muslera'dan flaş itiraf! Fenerbahçe...

"EĞİTİMİNİZE ÖNEM VERİN"
Altyapıda oyuncularının eğitimlerine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Muslera, "Öncelikle okul çok önemli, okula gereken önemi verin. Diğer taraftan beslenme çok önemli, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Ailenize, annenize, babanıza ve hocalarınıza saygı çok önemli. Ne diyorlarsa dinleyin. Bu tip şeyler; çok iyi bir kaleci ve iyi bir sporcu olmak için en önemli noktalardan bazıları" ifadelerini kullandı.

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