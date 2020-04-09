Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jose Callejon!
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız ismi gündemine aldı. Sarı Kanarya hem taraftarı havaya sokacak hem de hücum hattına top taşımada önemli eksikliği giderecek ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe transferde gaza bastı... Sarı lacivertliler, gelecek sezon mutlak şampiyonluğa erişmek isterken, şimdiden transfer için kolları sıvadı. Özellikle corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada Kanarya, ataklarını hızlandırdı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, transferde ibreyi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyunculara çevirdi ve bu bağlamda temasa geçilen o isim ortaya çıktı.
HEDEF JOSE CALLEJON!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Deniz Türüç'ün beklentilerin altında kalması üzerine sağ kanat arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Jose Callejon.
Sarı-lacivertliler, Napoli'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki İspanyol'un menajeriyle temaslarda bulunuyor.
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