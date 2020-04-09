09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jose Callejon!

F.Bahçe kanatlarda uçacak! Gündemdeki isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lige verilen arada çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız ismi gündemine aldı. Sarı Kanarya hem taraftarı havaya sokacak hem de hücum hattına top taşımada önemli eksikliği giderecek ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

transferde gaza bastı... Sarı lacivertliler, gelecek sezon mutlak şampiyonluğa erişmek isterken, şimdiden için kolları sıvadı. Özellikle corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada Kanarya, ataklarını hızlandırdı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, transferde ibreyi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyunculara çevirdi ve bu bağlamda temasa geçilen o isim ortaya çıktı.

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HEDEF JOSE CALLEJON!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Deniz Türüç'ün beklentilerin altında kalması üzerine sağ kanat arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin hedefindeki isim .

Sarı-lacivertliler, 'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki İspanyol'un menajeriyle temaslarda bulunuyor.

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