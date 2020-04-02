02 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu

Fenerbahçe konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

, corona virüsü salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevinin sağlık çalışanlarının hizmetine sunulduğu kaydedildi.

Kulübü, Fenerbahçe yarımadasında bulunan konukevinin sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde: "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her adımımızı dayanışmanın gücüne olan inancımız ile atıyoruz. Bu düşüncemiz doğrultusunda, ülkemize olan sorumluluk bilincimizle kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Hastaların tedavisi esnasında, hayatlarını kaybeden başta değerli hocamız Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, rahatsızlanarak tedavi altına alınanlara acil şifalar diliyoruz.

Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin ilk günlerinden bu yana hayatlarını riske ederek büyük bir özveri ile milletimize hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Birlikte başaracağız."

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