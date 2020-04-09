09 Nisan 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...
Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle liglere verilen aradan faydalanıp transfer çalışmalarını yürütüyor. Kadroya dahil edilecek isimlerden çok, takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusuyken Vedat Muriç hakkında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler Kosovalı golcüyü satmak istemese de, kafasındaki rakamın verilmesi halinde yeni transferlere kaynak yaratmak için yıldız golcüyle yollar ayrılacak. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro istediğini öne sürerken, Muriç'i ciddi şekilde isteyen takımın adını da verdi. İşte detaylar...
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