09 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...

Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle liglere verilen aradan faydalanıp transfer çalışmalarını yürütüyor. Kadroya dahil edilecek isimlerden çok, takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusuyken Vedat Muriç hakkında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler Kosovalı golcüyü satmak istemese de, kafasındaki rakamın verilmesi halinde yeni transferlere kaynak yaratmak için yıldız golcüyle yollar ayrılacak. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro istediğini öne sürerken, Muriç'i ciddi şekilde isteyen takımın adını da verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 11:15
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...

Fenerbahçe'de transferin gözdesi Vedat Muriqi. Kosovalı forvet sezon boyunca birçok Avrupa takımı tarafından takip edildi, izlendi. Yaz döneminde sarı-lacivertlilere 25 yaşındaki golcü için çok sayıda teklif gelmesi bekleniyor. Yönetim, Muriqi satmak istemese de kendisi için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, kültürel bağlar nedeniyle oyuncusunun önceliğinin İtalya olduğunu söyledi. Lazio, önemli bir aday. Eğer Serie A'da sezon tamamlanır ve mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, 25 milyon euroluk talebi karşılayabilirler.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...

TOTTENHAM VAZGEÇMEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, İngiliz devi Tottenham, Vedat Muriqi için halen ciddi bir şekilde devrede. İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde, Londra temsilcisinin yaklaşık 22 milyon pounda denk gelen Fenerbahçe'nin talebini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi. Tottenham'ın devre arasında Giroud'yu transfer etmediği için ciddi sıkıntı yaşadığı, bu yaz Harry Kane'in de ayrılma ihtimali olduğu belirtildi. Kane'in kalması halinde forvet hattının sadece Muriqi ile takviye edileceği, İngiliz yıldız ayrılırsa Kosovalı'nın yanı sıra bir golcünün daha alınacağı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...

BALİÇ VE CENK'İ GEÇECEK
Vedat Muriqi eğer 25 milyon euroya giderse, Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak rekor kıracak. Bu unvan, 1999'da güncel kurla 21 milyon euroya Real Madrid'e imza atan Elvir Baliç'e ait. Ayrıca Süper Lig'den en yüksek ücretle ayrılan oyuncu unvanı da Muriqi'nin olacak. Bu alanda şu anda listenin başında, 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun var.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...

FENERBAHÇE'NİN 10 MİLYON EURO ÜZERİ SATIŞLARI

ELVIR BALIÇ - 21 MİLYON EURO

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...

ELJIF ELMAS 16 MİLYON EURO

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