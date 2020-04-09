Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...

BALİÇ VE CENK'İ GEÇECEK

Vedat Muriqi eğer 25 milyon euroya giderse, Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak rekor kıracak. Bu unvan, 1999'da güncel kurla 21 milyon euroya Real Madrid'e imza atan Elvir Baliç'e ait. Ayrıca Süper Lig'den en yüksek ücretle ayrılan oyuncu unvanı da Muriqi'nin olacak. Bu alanda şu anda listenin başında, 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun var.