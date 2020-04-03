Son çeyrekler belirledi

Kanarya ligde bu sezon en çok golü ikinci yarıların son 15 dakikasında attı, kalesinde en fazla golü ise ilk yarının son 15 dakikasında gördü.

Şampiyonluk yarışına bu sezon da erken havlu atan Fenerbahçe'de ligin oynanan 26 haftasında atılan ve yenilen gollerin dakikaları dikkat çekti. Sarı-lacivertliler en çok golü ikinci yarının son bölümünde (46 golün 12'sini) atarken, kalesinde en fazla golü ise ilk yarıların son bölümünde (34 golün 9'unu) gördü. Ajansspor'un derlediği haberin istatistikleri şöyle:

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