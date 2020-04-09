09 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim'

Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Gelecek sezondan itibaren gerek basketbol gerekse futbol şubesinde köklü değişiklikler yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yeni isimler kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ayrılığa dair açıklama yapan yıldız isim, adeta 'o giderse bende giderim' dedi! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 10:47
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Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim'

Hayal kırıklığı yaratan futbol ve erkek basketbol takımlarında oyunculardan teknik adamlara dek onlarca transfer söylentisi sarı lacivertli camianın gündeminde ilk sıraları teşkil ediyor. İşte o iddialardan bazıları...

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Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim'

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu; halen boş olan futbol takımı teknik direktörlüğü koltuğuna kimin oturacağı...

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Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim'

Hemen herkesin favorisi Erol Bulut. Ancak Bulut'un Alanyaspor'u çalıştırıyor olması nedeniyle bu transfer ancak sezon sonu gerçekleşebilir. Yönetimin bu durumda sezonu geçici bir hoca ile tamamlaması gündemde.

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Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim'

Yabancı teknik adam olarak Fransız Laurent Blanc, İtalyan Eusebio Di Francesco, Mircea Lucescu ve Christoph Daum isimleri konuşuluyor.

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Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim'

Gençleştirmeye önem verileceği varsayımında ise Hüseyin Eroğlu, Yalçın Koşukavak, Mustafa Kaplan ile Volkan Demirel-Emre Belözoğlu-Tuncay Şanlı-Mehmet Yozgatlı'nın isimleri ön plana çıkıyor.

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