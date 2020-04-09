Fenerbahçe'nin gündemindeki Unai Emery'i Milan listesine aldı
Teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de gündemde olan isimlerden birisi de Unai Emery'ydi. İspanyol teknik adam, İtalyan devi Milan'ın de listesine girdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye kötü haber Çizme'den geldi... Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında bulunan dünyaca ünlü teknik adam Unai Emery için Milan'ın devreye girdiği yazıldı.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan'ın mevcut teknik direktörü Stefano Pioli, yönetimle görüşerek kontratını uzatmak istese de, bu talebi gerçekleşmeyecek.
Milan'ın şu anda bulunduğu durumdan yönetimin memnun olmadığı belirtilirken, yeni bir teknik direktör adayı için çalışmalara başlandığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE İSTİYORDU AMA...
Mevcut durumda bir 'A Takım Teknik Direktörü' bulunmayan ve yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile maça çıkan Fenerbahçe'nin gelecek sezon için teknik direktör adayları arasında Unai Emery'in olduğu ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Milan'ın, Pioli yerine İspanyol teknik adamı düşündüğü ortaya çıktı.
GAZIDIS DEVREYE GİRDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Milan'lı yönetici Ivan Gazidis'in, Emery'i not defterinin en üst sırasına yazdığı ifade edildi.
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