Fenerbahçe'ye Asamoah müjdesi!

İtalyan basını, İnter'in Fenerbahçe'nin gündemindeki Kwadwo Asamoah'ın sözleşmesini feshedebileceğini yazdı. Milano ekibinin, sol bek+kanada yeni transfer yapacağı bu nedenle Ganalı oyuncudan kurtulmak istediği bildirildi.

İtalyan basını, İnter'in Fenerbahçe'nin gündemindeki Kwadwo Asamoah'ın sözleşmesini feshedebileceğini yazdı. Milano ekibinin, sol bek+kanada yeni transfer yapacağı bu nedenle Ganalı oyuncudan kurtulmak istediği bildirildi. Gana basını, Asamoah'ın gelecek sezon için Fenerbahçe ile söz kestiğini duyurmuştu. 31 yaşındaki sol bek+orta sahanın bonservisini eline alması halinde İstanbul'un yolunu daha kolay tutacağı belirtiliyor. Eski Fenerli Samuel Johnson'un da Asamoah'ın transferinde aracılık yaptığı ileri sürüldü.

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