09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ilk feda diyen isim Nabil Dirar oldu

Fenerbahçe'de ilk o isim 'feda' dedi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

de diğer spor kulüpleri gibi corona virüsü salgını sebebiyle mali yönden olumsuz etkilendi. Sarı-lacivertli yönetim oyuncularla görüşüp, maaşlarında 'feda' diyerek indirim yapmasını talep etti. Bu talebe olumlu yanıt veren isim ise oldu.

Yaşanan süreçten ekonomik anlamda çok olumsuz etkilenen diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Takvim'de yer alan habere göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu oldu.

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.

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