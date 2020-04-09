Fenerbahçe'de ilk feda diyen isim Nabil Dirar oldu
Fenerbahçe de diğer spor kulüpleri gibi corona virüsü salgını sebebiyle mali yönden olumsuz etkilendi. Sarı-lacivertli yönetim oyuncularla görüşüp, maaşlarında 'feda' diyerek indirim yapmasını talep etti. Bu talebe olumlu yanıt veren isim ise Nabil Dirar oldu.
Yaşanan süreçten ekonomik anlamda çok olumsuz etkilenen Fenerbahçe diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Takvim'de yer alan habere göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu Nabil Dirar oldu.
Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.
Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.
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