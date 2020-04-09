09 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray'da Hulk müjdesi

Galatasaray'da indirime yanaşmayan Falcao, Al Sadd ile temasta… Sarı-kırmızılı ekip de boş durmuyor. Çin'den ayrılmak isteyen Hulk gündemde... Brezilyalı yıldızın yüksek maliyeti korkutsa da Galatasaray'ı bu transfer için öne geçiren avantajlar var. İşte sarı-kırmızılı scout ekibinin Hulk raporu ve bu transferde Galatasaray'ı öne geçiren detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 01:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 06:32
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Galatasaray'da Hulk müjdesi

Milyonların sevgilisi futbol, corona virüsü nedeniyle dünyanın hemen hemen her yerinde durmuş durumda... Futbolcuların maaşlarında indirimin konuşulduğu bugünlerde gözler Galatasaray'ın en çok kazanan ismi Radamel Falcao'da...

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Galatasaray'da Hulk müjdesi

Bonuslarla 7 milyon euro ücreti bulunan Kolombiyalı futbolcunun indirime yanaşmadığı, hatta Katar ve Suudi takımlarıyla temas halinde olduğu konuşuluyor. Özellikle de İspanyol Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd öne çıkmış durumda... Galatasaray da boş durmuyor.

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Galatasaray'da Hulk müjdesi

ŞARTLARI İNCELENDİLER
Falcao giderse Galatasaray, alacağı bonservis bedeliyle yerine Hulk'u getirmeyi düşünüyor. Ancak Çin'de 20 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncunun, Türkiye'ye nasıl geleceği de merak konusu olmuş durumda...

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Galatasaray'da Hulk müjdesi

Cimbom'un scout ekibi bu konuda bir rapor hazırladı, şartları masaya yatırdı. Transferin hangi şartlarda nasıl sonlandırılabileceğinin cevabını verdi. Bu cevaplara bakınca da Hulk için olmaz olmaz denmemesi gerektiği sonucuna ulaşılıyor.

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Galatasaray'da Hulk müjdesi

KAFASINDA ÇİN'İ BİTİRDİ
Corona vırüsü salgınından sonra Çin'de oynamayı kesinlikle düşünmeyen Hulk'un aralık ayında Shanghai ile sözleşmesi sona eriyor. Şimdiden ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı futbolcunun, nisan başı itibarıyla virüsten en az ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

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