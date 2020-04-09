09 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'da Hulk müjdesi
Galatasaray'da indirime yanaşmayan Falcao, Al Sadd ile temasta… Sarı-kırmızılı ekip de boş durmuyor. Çin'den ayrılmak isteyen Hulk gündemde... Brezilyalı yıldızın yüksek maliyeti korkutsa da Galatasaray'ı bu transfer için öne geçiren avantajlar var. İşte sarı-kırmızılı scout ekibinin Hulk raporu ve bu transferde Galatasaray'ı öne geçiren detaylar...
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