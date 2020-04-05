05 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Eusebio Di Francesco'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!

Fenerbahçe'ye İtalyan hoca! Teklifi açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de yeni bir isim ortaya atıldı. Milli futbolcu 'in eski hocası, İtalyan çalıştırıcı Eusebio , 'den bir kulübün kendisine teklif yaptığını açıklarken, o takımın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

Teknik direktör arayan için yeni bir isim ortaya atıldı. İtalyan teknik direktör Eusebio , 'den bir takımın kendisine teklif yaptığını açıkladı. Bu kulübün Fenerbahçe olduğu iddia edildi. 2017-19 arası 'in formasını giydiği Roma'yı çalıştıran 50 yaşındaki Di Francesco, "Her türlü deneyime hazır olmalıyım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. 'den teklifler aldım. Ayrıca Türkiye'den de teklif var" şeklinde konuştu.

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ROMA'DA 87 MAÇA ÇIKTI

İtalya'da başta Roma olmak üzere Pescara, Lecce, Sassuolo ve Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan Francesco, Cengiz Ünder'li Roma'nın başında 87 maça çıkıp Serie A gibi zor bir ligde 1.79 puan ortalaması yakaladı. Son olarak Sampdoria'da görev yapan Di Francesco, Ekim 2019'dan bu yana boşta bulunuyor. Sportif direktörlük için İtalyan Braida ile görüştüğü ortaya çıkan Fenerbahçe'de bu ortamda Di Francesco iddiası heyecana neden oldu.

BRAIDA YAŞLI VE DEMODE

menajeri Marco Kırdemir, F.Bahçe'nin sportif direktörlük teklif ettiği belirtilen Ariedo Braida'nın yaşlı ve demode olduğunu söyledi. Kırdemir, "2 hafta önce F.Bahçe yöneticileri iletişime geçmişler. Sportif direktörlük teklif edilmiş. Braida ise süre istemiş. Bence Fenerbahçe'ye 73 yaşında ve 'da da hiçbir yararı olmamış bir sportif direktör yerine daha genç ve dinamik, Türkiye'yi ve Avrupa'yı tanıyan bir kişi alınması lazım" dedi.

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