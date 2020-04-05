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FENERBAHÇE

Gigi Datome: Spor eskisi gibi olmayacak

Gigi Datome: Spor eskisi gibi olmayacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı , Koronavirüs sonrası sporun artık eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Sky Sport'a konuşan tecrübeli basketbolcu, "Dürüst olmak gerekirse sezon hakkında çok fazla düşünmüyorum. Bir sonraki sezon herkes için çok farklı olacak. Spor artık eskisi gibi olmayacak. Şu anda oynamamız gereken alanın yataklarla dolu olduğunu anlamalısınız. Bu acil durum" ifadelerini kullandı. Datome, 'de kendini güvende ve rahat hissettiğini de söyledi.

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