Emre Belözoğlu: Birlik olma zamanı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'ndan sosyal medya uyarısı: “Sosyal medya insanları ayrıştırıyor, karamsarlaştırıyor. Bugünlerde hepimiz devletin yanında bir olmalıyız.”

Kaptan Emre Belözoğlu, corona virüsü süreciyle ilgili Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, milletçe virüse karşı topyekün savaştığımız bugünlerde sosyal medya üzerinden yürütülen 'karalama' kampanyasına karşı önemli mesajlar vererek, "Kimse yanlış anlamasın ama sosyal medyayı ciddiye alan birisi değilim. Şu süreç de herkesin mesafeli olması gereken bir süreç. Sosyal medya insanları ayrıştırıyor, karamsarlaştırıyor, yalnızlaştırıyor. Söz konusu vatanımızsa, milletimizse hepimiz devletimizin, bakanlıklarımızın yaptığı uyarıları dikkate alarak beraber hareket etmeliyiz. Bir ve beraber olduğumuz sürece inşallah bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

BİRAZCIK İNSAF

Belözoğlu, sosyal medya trollerine, Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesini hatırlattı, "Yani birazcık insaf ya! Biraz beraberlik şuuru. Dizideki gibi ölüme yüzünüz olsun" dedi.

DOKTOR HASTA AMA GÖREVDE

Emre Belözoğlu, Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarlığına örnek teşkil eden önemli bir bilgiyi de paylaştı: "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimiz şu an hastanede. Onu tedavi eden doktor, çok ünlü bir profesör... O da koronavirüse yakalandı. Ve hala katında bulunan herkesi tedavi etmeye devam ediyor. Biz buradan bu hastalığı beraber yenerek çıkacağız diyor bütün hastalarına."

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