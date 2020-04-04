04 Nisan 2020, Cumartesi
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Tuncay Şanlı: Fenerbahçe için göreve her zaman hazırım
Fenerbahçe ve milli takımla gösterdiği performansla adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıran eski futbolcu Tuncay Şanlı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ülkemizdeki corona virüsü durumunu değerlendiren Şanlı, "Ülke olarak birlik olduğumuzda her şeyin üstesinden geliriz." derken, Fenerbahçe için göreve her zaman hazır olduğunu söyledi.
04.04.2020
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