04 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden: Kurzawa ve Willian!

Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe, iki dünya yıldızı için harekete geçti. Mali baskıdan kurtulan sarı-lacivertli yönetimin, transferde de daha rahat davranması bekleniyor. Arayışlar, ön temaslar sürüyor.

Fenerbahçe'de hoca arayışının yanı sıra gelecek sezona yönelik transfer planlaması devam ediyor. 'nın, 'kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair play konularındaki esneklik' kararları yönetimin elini bir nebze de olsa rahatlatmış durumda. Özellikle kadroda yapılacak revizyonda daha üst düzey ve kaliteli oyuncuların da listeye eklenmesi bekleniyor. Hoca arayışında da çıtanın yükselebileceği konuşuluyor.

WILLIAN, KURZAWA VE BLANC!
Sözleşmesi bitecek oyuncular ilk hedef. Bu kapsamda Chelsea ile kontratı bitecek olan Willian ve aynı şekilde boşa çıkacak olan PSG'li Kurzawa'nın takibe alındığı belirtiliyor. Yüksek profilli iki oyuncu için şartlar zorlanacak. Teknik adam konusunda da 'a teklif götürülebileceği iddialar arasında. 2016'da PSG'den ayrılan Fransız çalıştırıcı, o tarihten beri boşta. Amaç gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak.

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Blanc, teknik direktör olarak Bordeaux, Fransa ve PSG'yi çalıştırdı.
2013'ten bu yana Chelsea forması giyen Willian bu sezon 37 maçta 7 gol+6 asist üretti. 31 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat ile Tottenham ve de ilgileniyor.

Sol bekte forma giyen Layvin Kurzawa, PSG'de bu sezon 23 maçta 1 gol ve 2 asistle 3 gole katkıda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, 13 kez Fransa Milli Takımı'nda yer aldı.

Fenerbahçe'ye Avrupa müjdesi! Gelecek sezon... haberin devamı

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