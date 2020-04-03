Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Erol Bulut, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Adı Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile anılan Bulut, geleceğinin sezon sonunda belli olacağını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili beIN SPORTS'a flaş açıklamalarda bulundu. Özellikle sarı-lacivertli taraftarların kendisine olan ilgisi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten genç teknik adam şunları söyledi:

"Taraftarlar, sağ olsun yakıştırıyorlar. 4 yıl formasını terlettiğim bir takım. Şu an Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm ve buranın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Maçları oynayıp, bitirdikten sonra kariyerimin hangi tarafa gideceğini göreceğiz. Burası mı olur, başka bir takım mı olur, yurt dışı mı olur... Onu bugün söyleyemem."

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Erol Bulut kariyer hedefleriyle ilgili ise, "En üstü hedefliyorum, büyük takımları. Avrupa'da başarılı olabilmek, kupalar kazanmak. Bu tabii ki bugünden yarına olan bir şey değil, plan gerekiyor. Türkiye'de de, Avrupa'da da olabilir" dedi.

"LİGLER TEMMUZ SONUNA DOĞRU BİTİRİLEBİLİR"

Alanyaspor'un hocası, Süper Lig'in geleceği hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "3 haftalık antrenman yapmamız gerekiyor futbolcuları iyi şekilde hazırlamamız açısından. Temmuz sonuna doğru bitirilir gibi düşünüyorum. Bazı haftalar çift maç oynanabilir. Kupa da var tabii."

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