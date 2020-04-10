Alex de Souza'dan flaş itiraf! "Oynadığım en iyi takım..."
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasında yer alan eski futbolcu Alex de Souza, Brezilya'da bir radyo programına açıklamalarda bulundu. Alex, oynadığı en iyi takımın 2003 Cruzeiro'su olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Brezilya'da katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. FOX Sports'a konuşan Brezilyalı efsane, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi" sorusuna "Luxerburgo'lu Cruzeiro, Zico'lu Fenerbahçe ve 1999'daki Palmeiras gerçekten çok güçlüydü. Benim çok zor bir tercih ancak bunlardan birini seçmem gerekirse 2003 yılındaki Cruzeiro dönemini seçerim. Luxemburgo bizim için çok önemliydi. Onunla birlikte kupaların yanı sıra bireysel bazda da sınırlarımızı zorladık" yanıtını verdi.
Alex de Souza, 2003 Cruzeiro'dan takım arkadaşları Edu Dracena, Maldonado ve Nobre ile Fenerbahçe'de de beraber forma giydi. Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcuları Felipe Melo ve Cris de 2003 Cruzeiro'nun kadrosuna yer alıyordu.
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