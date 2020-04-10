10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Alex de Souza'dan flaş itiraf! "Oynadığım en iyi takım..."

Alex'ten flaş itiraf! Oynadığım en iyi takım...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

2004-2012 yılları arasında forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasında yer alan eski futbolcu de Souza, 'da bir radyo programına açıklamalarda bulundu. Alex, oynadığı en iyi takımın 'su olduğunu söyledi.

'nin efsane futbolcusu de Souza, 'da katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. FOX Sports'a konuşan Brezilyalı efsane, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi" sorusuna "Luxerburgo'lu Cruzeiro, Zico'lu Fenerbahçe ve 1999'daki Palmeiras gerçekten çok güçlüydü. Benim çok zor bir tercih ancak bunlardan birini seçmem gerekirse 2003 yılındaki Cruzeiro dönemini seçerim. Luxemburgo bizim için çok önemliydi. Onunla birlikte kupaların yanı sıra bireysel bazda da sınırlarımızı zorladık" yanıtını verdi.

Alex de Souza, 'dan takım arkadaşları Edu Dracena, Maldonado ve Nobre ile Fenerbahçe'de de beraber forma giydi. Öte yandan 'ın eski futbolcuları ve Cris de 2003 Cruzeiro'nun kadrosuna yer alıyordu.

F.Bahçe yeni hocasını buldu! Görüşmeler başladı.... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil "Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil"
F.Bahçe yeni hocasını buldu! Görüşmeler başladı.... F.Bahçe yeni hocasını buldu! Görüşmeler başladı....
Süper Lig şampiyonunu açıkladılar Süper Lig şampiyonunu açıkladılar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör